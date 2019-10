Wintertijd: vannacht gaat de klok een uur terug

Vannacht gaat de wintertijd in. Dat betekent dat mensen langer kunnen slapen: om 03.00 uur gaat de klok terug naar 02.00 uur, dus de nacht duurt een uur langer.

In alle landen van de Europese Unie worden de klokken vannacht verzet. Er ligt een voorstel van de Europese Commissie om de verplichte wisseling tussen winter- en zomertijd af te schaffen, maar daar is nog geen akkoord over bereikt.

Vorige week kwam Weeronline met een suggestie om de discussie te beslechten: een 'vierseizoenentijd', precies tussen zomer- en wintertijd in. Het voorstel biedt volgens het weerbureau veel voordelen.

De suggestie heeft voor zover bekend niet geleid tot resultaat, dus voorlopig worden de klokken nog twee keer per jaar verzet. In de nacht van 28 op 29 maart 2020 gaat de zomertijd weer in.