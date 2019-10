Meteorologen: stop met zomertijd en verzet de klok een half uur

Weeronline komt met een nieuwe suggestie in de langlopende discussie over de zomer- en wintertijd. In plaats van te kiezen voor een van de twee tijden, pleit het weerbureau ervoor om de klok een half uur te verzetten.

Die tussenoplossing biedt volgens de meteorologen in zowel de zomer als winter grote voordelen. Zo wordt het 's winters later donker en daalt de temperatuur iets later, waardoor er in de avondspits minder kans is op gladheid en dus ongelukken.

Door het half uur speling valt 's zomers het heetste moment van de dag eerder en ook wordt het niet te vroeg licht. Dat sluit volgens de meteorologen beter aan bij ons bioritme.

Volgens Weeronline is de oplossing vooral zinvol voor landen om ons heen. Voor Oost-Europa loont het meer om de zomertijd als standaardtijd aan te houden.

Ook nadelen

Altijd de zomertijd is geen goed idee, vindt het weerbureau, omdat het dan in december pas om 09.45 uur licht is. Een permanente wintertijd heeft weer als nadeel dat het 's zomers al heel vroeg licht is, op het moment dat iedereen nog op een oor ligt.

Maar de tussenoplossing heeft ook nadelen. Zo zal niet iedereen het als positief zien dat het 's zomers vroeger donker wordt. Bovendien wordt het op koele zomeravonden sneller te fris om buiten te zitten en zijn er dan eerder onweersbuien. Toch wegen die nadelen niet op tegen de voordelen, vindt Weeronline.

Europese Unie

Het debat over het al dan niet afschaffen van de wintertijd komt elk voor- en najaar langs. Sinds enkele jaren doet de Europese Commissie een poging om het halfjaarlijkse ritueel af te schaffen, maar het lijkt er nog niet op dat op korte termijn consensus wordt bereikt.

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober gaat de klok een uur terug, naar de wintertijd. In het laatste weekend van maart mag de klok dan weer een uur vooruit, terug naar de zomertijd.

Bekijk hier wat de gevolgen zijn van een permanente zomer- of wintertijd: