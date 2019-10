Nieuwe overnamekandidaat Roda JC haakt af, problemen steeds nijpender

De acute financiële nood van Roda JC is verder toegenomen nu opnieuw een mogelijke overnamekandidaat is afgehaakt. "De organisatorische en financiële problemen zijn voor ons te groot om te dragen", zegt horecaondernemer Roland Hogenelst bij 1Limburg.

De eigenaar van de La Cubanita-keten gold als belangrijkste overnamekandidaat van de club nadat de Mexicaanse zakenman Mauricio Garcia de la Vega op 5 oktober had afgezien van een overname.

Intrekken van licentie

Het is ongewis wie nu garant staat voor de bankgarantie van 900.000 euro die Roda JC maandag moet overleggen aan de KNVB. De bond zei eerder al niet bereid te zijn tot nieuw uitstel en kan dan ook besluiten tot sancties. Die kunnen variëren van het in mindering brengen van drie punten in de Eerste Divisie tot het intrekken van de licentie.

Hogenelst zei eerder dat hij onder voorwaarden bereid was om een meerderheidsbelang in Roda te nemen. Maar hij bedankt voor de eer nu uit nadere inspectie van de boeken volgens hem blijkt dat het financiële gat groter is dan de 900.000 euro die de club dit seizoen op de begroting tekortkomt. "Ik vind het enorm jammer", zegt Hogenelst. Hij zat gisteren nog wel op de tribune bij de (met 4-2 gewonnen) thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

Geen commentaar

In een korte reactie laat Roda JC weten "in alle stilte aan de toekomst van de club te werken". Verder onthoudt de club zich van commentaar. Voormalig eigenaar Frits Schrouff wil niets zeggen. Hij stak de afgelopen jaren miljoenen euro's in Roda maar lijkt nu ook niet van plan de club te redden.