'Amerikaans protest tegen Nederlandse subsidie voor biomassacentrales'

Natuurbeschermingsorganisaties in het zuiden van de VS zijn boos op Nederland. In Nederland krijgen energiebedrijven miljarden aan subsidies om kolencentrales deels met biomassa te stoken. "Daardoor wordt onze natuur in gevaar gebracht en kunnen jullie pronken met jullie klimaatbeleid", zegt een Amerikaanse natuurorganisatie in het AD.

Biomassa bestaat vooral uit resthout, maar volgens de krant wordt in de VS en met name in de staat North Carolina oerbos gekapt om aan de vraag naar biomassa te voldoen. Dat gaat ten koste van de biodiversiteit en de dieren die in de oerbossen leven.

Er wordt wel nieuw bos aangeplant, maar dat bestaat vooral uit dennenbomen die gebruikt worden voor de productie van pellets - biobrandstof van samengeperst organisch materiaal. Het jonge bos neemt veel minder CO2 op dan het oorspronkelijke bos. Ook die pellets worden als biomassa naar onder meer Nederland verscheept.

Klimaatplannen

Verbranding van biomassa is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse plannen om de CO2-uitstoot terug te dringen, zodat aan de klimaatdoelstellingen van Parijs wordt voldaan.

Volgens het AD maakt Nederland daarbij gebruik van een rekentruc. De CO2 die bij de verbranding van biomassa vrijkomt, wordt volgens internationale afspraken niet opgeteld bij het land dat de biomassa verbrandt, maar bij het land waar de biomassa vandaan komt, in dit geval de VS. Voor de VS maakt het niets uit, omdat de VS zich uit het klimaatverdrag van Parijs heeft teruggetrokken.