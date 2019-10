Vonnis over impeachment dubbel pech voor Trump

Een vonnis over het impeachmentonderzoek naar president Trump betekent een dubbele opsteker voor de Democraten. Niet alleen oordeelde de rechter in het voordeel van de oppositie, en passant erkende ze de legaliteit van het onderzoek.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden wilden pagina's inzien die waren gecensureerd in het Mueller-rapport over Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Ze hoopten in de geheimgehouden getuigenissen meer aanknopingspunten te vinden om Trump af te zetten.

De rechter ging niet mee in het argument van het Witte Huis dat de Afgevaardigden onvoldoende duidelijk hadden gemaakt waarom ze het materiaal wilden inzien. Ook veegde ze het argument van tafel dat dergelijke interviews voor een onderzoeksjury altijd geheim moeten blijven.

"Het publieke vertrouwen in het impeachementproces zou eronder lijden als niet alle relevante informatie wordt gebruikt", oordeelde de rechter.

Stemming

Door de Democraten gelijk te geven bevestigde de rechter bovendien dat het impeachementonderzoek rechtsgeldig is, hoewel er in het Huis nog geen stemming over is geweest. Dat gebeurde wel bij eerdere impeachmentprocedures, zoals bij Nixon en Clinton.

Trumps Republikeinse Partij meende dat er eerst zo'n resolutie moest worden aangenomen voordat er onderzoek kon worden gedaan en weigerde daarom mee te werken aan de procedure. Volgens de rechter is zo'n stemming helemaal niet nodig.

Voorzitter Nancy Pelosi van het Huis is blij met de uitspraak. "Dit vonnis is opnieuw een klap voor president Trump, die probeert zichzelf boven de wet te verheffen. De rechter erkent de autoriteit van het Congres om de waarheid te achterhalen voor het Amerikaanse volk."

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beraadt zich nog op een reactie.