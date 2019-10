Zware voertuigen toch nog welkom op Malieveld

Zware voertuigen mogen nog altijd het Malieveld in Den Haag op. Een bericht van de gemeente van eerder deze week is gecorrigeerd door waarnemend burgemeester Remkes, schrijft Omroep West.

Woensdag verscheen er een persbericht van de gemeente Den Haag waarin stond dat er geen zware voertuigen meer waren toegestaan op het Malieveld. Het dak van de parkeergarage onder het terrein zou kunnen bezwijken onder grote aantallen van dit soort voertuigen, zoals bij het boerenprotest op 1 oktober het geval was. Toen stonden er naar schatting 400 trekkers op het grasveld.

In een brief aan de gemeenteraad spreekt Remkes het verbod tegen. "In tegenstelling tot wat in een aantal berichten werd genoemd betekent het advies nadrukkelijk niet dat er niet meer met zware voertuigen kan worden gedemonstreerd op het Malieveld", staat in de brief.

Geen schade aan het dak

De gemeente liet na het eerste protest op 1 oktober een onderzoek uitvoeren naar de draagcapaciteit van de garage. Daaruit blijkt dat die niet zou worden overschreden als de trekkers met 1 meter tussenruimte geparkeerd zouden worden. Dat is volgens Remkes ook gebeurd op 16 oktober, bij een nieuwe demonstratie.

Hij schrijft dat beide keren dat er trekkers op het Malieveld stonden er geen schade aan het dak is geweest en dat het geen gevaarlijke situatie was. Wel is er twee keer schade aan het veld aangericht.