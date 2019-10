27 jaar na eerste Thunderdome 'is de kale gabber nu in de minderheid'

In 2012 zou het eigenlijk de laatste keer Thunderdome zijn, maar twee jaar geleden was er toch weer een nieuwe editie in Utrecht. Volgende maand verschijnt een documentaire over het 27-jarige bestaan, Thunderdome Never Dies.

Ted Alkemade maakte samen met Vera Holland de documentaire over de geschiedenis van het feest. "De organisatoren van Thunderdome hebben de standaard neergezet voor wat we nu in de dancescene zien", zegt Alkemade. "Zij waren de eersten die op zo'n grote schaal dancefeesten organiseerden."

Kippenvel

Het event werd in 1992 voor het eerst gehouden. Het werd niet opgezet door een ervaren ploeg ondernemers, maar door jonge liefhebbers van hardcore die het als hobby deden. DJ Dano, Daniël Leeflang (49), was destijds een van de acts.

"Mijn haren stonden recht overeind en ik had kippenvel in mijn nek. Je begint als hobbyist en er staan opeens duizenden mensen voor je die allemaal uit hun dak gaan op de muziek." Het voelde voor hem als een grote familie.

De voorloper van Thunderdome waren twee examenfeesten in Utrecht en Den Bosch: The Final Exam. Het feest in de Jaarbeurs, de bakermat van Thunderdome, trok 1500 bezoekers. Daarmee was het toen het grootste nachtfeest ooit in Nederland.

In de loop van de jaren 90 groeide Thunderdome uit tot een van de grootste rave-evenementen van Europa. Mede door uitbreidingen naar Duitsland, België en Spanje. Het feest dit weekend - wat volledig uitverkocht is - is volgens de organisatie de grootste editie tot nu toe.

Benieuwd hoe de muziek klinkt en hoe hakken eruitziet? Bekijk dan de trailer van de documentaire: