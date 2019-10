Rechtbank beëindigt gijzeling NOS-journalist

Bas is opgeroepen als getuige in een zaak over de 'vergismoord' op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Specifiek gaat het om een bepaalde vraag die hij stelde aan een bron, die werd afgeluisterd. Een verslag van die taps is in het dossier opgenomen. De rechter wil weten waarom de journalist die vraag stelde en zei gisteren dat de vraag "heel belangrijk" is voor het onderzoek.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff sprak van een aanval op de persvrijheid. Voor aanvang van de zitting van vandaag hielden tientallen journalisten een demonstratie.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie liet vandaag weten dat het tegen de gijzeling van de NOS-journalist was. Hoewel het OM vindt dat Bas zich in deze zaak ten onrechte beroept op het verschoningsrecht, had gijzeling volgens de officier van justitie geen zin omdat Bas zegt dat hij zal blijven weigeren opening van zaken te geven.

"Gijzeling is bedoeld als middel om een getuige te bewegen antwoord te geven", zei de officier in de rechtbank. "En niet als straf voor een journalist die een gemotiveerd beroep doet op het recht op informatievergaring en bronbescherming."