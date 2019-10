Syriër aangehouden in Ter Apel voor vernederen dode tegenstanders

De rechtbank in Rotterdam bestempelde die beweging in maart als terroristisch in een zaak tegen twee Syriëgangers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken typeerde Ahrar al-Sham juist als gematigd. Ahrar al-Sham was lange tijd een van de machtigste jihadistische bewegingen.

De Nederlandse regering steunde in de afgelopen jaren ook verschillende strijdgroepen in Syrië die militair samenwerkten en nauwe banden onderhielden met Ahrar al-Sham, schreef Nieuwsuur in maart.

Gesignaleerd door Duitsland

De verdachte meldde zich begin oktober in Ter Apel. Hij stond internationaal gesignaleerd door de Duitse justitie. De man verbleef eind 2015 korte tijd als asielzoeker in Duitsland, maar zou vanwege familieomstandigheden zijn teruggekeerd naar Syrië.

Aanranding van de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende of onterende behandeling van mensen die buiten gevecht zijn gesteld is strafbaar volgens de Wet internationale misdrijven. Op deze schending van de Verdragen van Genève staat maximaal een levenslange gevangenisstraf.