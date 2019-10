Waarom werden slachtoffers van tragedie met koelwagen niet eerder opgemerkt?

Daarnaast worden de wagens nooit opengemaakt, tenzij er een tip binnenkomt. Dat zeggen meerdere kenners uit de transportwereld tegen de NOS. Want naast de uiterlijke controles, wordt er door autoriteiten en bedrijven die de trailers overnemen alleen gekeken of de papieren kloppen en of een eventueel zegel niet is gebroken.

Eenmaal ingepakt, zal niemand in de keten een koelkar openmaken, uit de angst de gevoelige lading - voedsel of medicijnen - te bezoedelen. Dat werkt helemaal door bij verzegelde wagens, zoals bij het Britse drama ook het geval was. Alleen wie de wagen verzegelt, weet wat erin zit. Later volgt slechts een administratieve controle.

In de rest van de transportketen heeft niemand reden om te twijfelen aan de lading, zegt ook David Bradley, woordvoerder van vervoersbedrijf Middlegate Logistics. Dat bedrijf is niet betrokken bij het drama, maar vervoert wel regelmatig gekoelde vracht van Zeebrugge naar Groot-Brittannië. "Het enige wat onderweg van koelwagens gecontroleerd wordt is of de papieren kloppen, het zegel intact is en de koeling op temperatuur is."

Walhalla voor mensensmokkelaars

Het is vanwege dat zegel dat de burgemeester van Zeebrugge vermoedt dat de slachtoffers al in Bulgarije zijn ingeladen. Wie allemaal heeft geweten van de verstekelingen moet blijken uit het politieonderzoek. Britse chauffeurs lopen daarop vooruit met een petitie, waarin ze stellen dat de chauffeur die de trailer pas in Groot-Brittannië heeft opgepikt niet kon weten wat erin zat.

Die petitie kan op steun rekenen van veel Nederlandse chauffeurs, onder wie brancheverenigingvoorzitter Te Water. Volgens hem had zelfs de eerste chauffeur, in Bulgarije, niet hoeven weten van de verstekelingen. De opdrachtgever - die volgens hem wel 10.000 euro per migrant kan verdienen - kan de koelwagen hebben verzegeld, redeneert hij. "Als de rekening gewoon vooraf is betaald, en de papieren kloppen, hoeft een chauffeur niemand te ontmoeten om een trailer op te halen. Er kraait volgens hem geen haan meer naar de lading. "Wat dat betreft zijn de open grenzen een walhalla voor mensensmokkelaars."

In Grays is inmiddels een condoleanceregister geopend: