EU komt pas volgende week met besluit over brexituitstel

De Europese Unie schuift het besluit over een uitstel van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk voor zich uit. De EU-lidstaten zijn het erover eens dat het uitstel er moet komen, maar nog niet tot wanneer.

EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier zegt dat er vandaag in Brussel een uitstekende discussie is gevoerd, maar dat er nog geen beslissing is genomen. De EU is niet van plan een nieuwe top te organiseren over de brexit en wil een beslissing over uitstel via een schriftelijke procedure afhandelen.

Dit weekend gaan de gesprekken in Brussel en de Europese regeringscentra verder. De bedoeling is dat EU-ambassadeurs maandag of dinsdag weer samenkomen om dan wel een besluit over een nieuwe brexit-deadline te nemen.

De Britse premier Boris Johnson heeft, onder dwang van het parlement, om uitstel gevraagd tot 31 januari 2020. Ook wil Johnson dat er nieuwe verkiezingen komen. Dat had hij al aangekondigd indien een brexit op 31 oktober niet haalbaar zou zijn. Maandag wordt er in het Britse Lagerhuis gestemd over zijn verzoek voor vroegtijdige verkiezingen.