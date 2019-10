Nieuwe KPN-topman wil bedrijf verder verkleinen en gesprek met XS4ALL

De nieuwe topman van KPN, Joost Farwerck, heeft voor het eerst de kwartaalcijfers van het bedrijf gepresenteerd en die laten een vertrouwd beeld zien. De omzet daalt, vooral door besparingen bij bedrijven op hun telecomverbindingen. Vergeleken met een jaar geleden kwam de omzet bijna 2 procent lager uit.

Het is het elfde jaar op rij dat de omzet bij KPN daalt, maar Farwerck heeft goede hoop die omzetdaling een halt toe te roepen.

"Die trend valt zeker te keren, maar dat kost nu eenmaal tijd", zei Farwerck in het NOS Radio 1 Journaal. "We zitten in een competitieve markt met veel aanbieders en op de zakelijke markt zitten we in een overgang van oude naar nieuwe diensten. Ik ben ervan overtuigd dat de omzet eerst zal stabiliseren en daarna groeien. Maar dat gaat nog wel even duren."

Versimpelen

Door in de kosten te snijden neemt onderaan de streep de winst toe. Ook werd een dochterbedrijf in datacenters, NLDC, verkocht. De winst kwam daardoor uit op 314 miljoen euro, tegenover 94 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Farwerck: "We blijven ons bedrijf versimpelen. Dat is dit kwartaal erg goed gegaan en daar gaan we mee door."

Farwerck kreeg de baan als hoogste baas nadat de andere beoogde bestuursvoorzitter in opspraak was geraakt. Dominque Leroy van Proximus werd benoemd, maar naar haar is justitie een onderzoek gestart vanwege mogelijke handel met voorkennis.

Teleurgesteld

Farwerck heeft meteen een aantal dossiers op zijn bord, zoals de opheffing van het merk XS4ALL. Het personeel van de oudste internetprovider verzet zich ertegen. De ondernemingsraad kondigde deze week aan een zaak te starten bij de Ondernemingskamer tegen KPN.

"Ik ben teleurgesteld over de gang naar de Ondernemingskamer", zegt Farwerck. "Ik denk dat het goed is om weer eens met de ondernemersraad te gaan praten en we hebben net afgesproken om elkaar weer eens zien."

Het lijkt er niet op dat hij de plannen voor de provider gaat aanpassen. "Ik ben ervan overtuigd dat we de kracht van XS4ALL kunnen behouden en nieuwe technologie van KPN kunnen inbrengen zodat het voor onze klanten alleen maar beter wordt. Ik wil graag van de ondernemingsraad begrijpen wat precies hun zorgen zijn."