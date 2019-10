De wederopstanding van Cambuur: 'Weer met plezier naar de club'

"Ja, ik heb heel erg goed geslapen deze week", lacht hij. "De trainer zei dat ik rustig moest afwachten, dan zouden de goals wel komen. Nou, dat is gebeurd. Gelijk vier keer."

"Hij was eraan toe", zegt De Jong tevreden. "Toen ik hier kwam, kreeg ik te horen dat Issa wel een beetje een norse jongen was. Nou, dat heb ik geen seconde meegemaakt. Issa lacht de hele dag, met z'n prachtige witte tanden. Ik vind hem fantastisch."

De lach is niet alleen terug bij Kallon, maar bij heel Cambuur. "Dat zie je ook aan het publiek: de supporters steunen ons altijd, ze staan als een twaalfde man achter ons. We gaan wel eens met wat spelers naar het supportershome en dan zeggen ze wel dat ze zich weer herkennen in de club. Dat maakt ook mij trots."

Dicht bij Drachten

De terugkeer naar Cambuur geeft trainer Henk de Jong bovendien rust. Hij wilde weer dichter bij zijn gezin in Drachten zijn, omdat het niet goed ging met de gezondheid van zijn vrouw. "Ik had het echt super naar mijn zin bij De Graafschap, maar soms zat ik drie uur in de auto heen en drie uur terug", legt hij uit."Gelukkig gaat het nu stukken beter. Vooral voor Diane ben ik blij dat het zo goed gaat."

Het is bovendien makkelijker positiviteit mee naar de club te nemen, als het thuis fijn loopt. "Ja, dat scheelt echt. Dat is ook wat Sandor (van der Heide, red.) me leert. Er is meer dan voetbal, zegt hij dan. En dat is ook zo. Je privé is veel belangrijker."