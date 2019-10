'VS wil militaire positie in Syrië toch weer versterken'

De VS wil toch weer extra militaire middelen gaan inzetten in Syrië. Dat zegt een anonieme hoge functionaris van het Pentagon tegen Amerikaanse media. Meer dan twee weken geleden besloot president Trump de Amerikaanse troepen uit Syrië deels terug te trekken.

Eerder deze week zei minister van Defensie Esper al dat nog niet alle Amerikaanse troepen weg zijn uit Noord-Syrië en dat sommigen zijn achtergebleven om de olievelden te bewaken. Volgens de anonieme bron zijn er plannen om de troepen te versterken.

Met welke middelen het Pentagon dat wil doen, heeft de functionaris niet gezegd, maar volgens The Wall Street Journal gaat het onder meer om tientallen tanks.

Staakt-het-vuren

Turkije viel twee weken geleden Noord-Syrië binnen, kort nadat Amerikaanse troepen waren vertrokken. De Turken willen Syrisch-Koerdische milities verdrijven uit het grensgebied en een bufferzone instellen.

Vorige week ging er een staakt-het-vuren in om Koerdische YPG-milities de kans te geven zich terug te trekken. Sinds deze week is de gevechtspauze permanent. De VS heeft in een reactie op die belofte van Turkije aangekondigde sancties tegen het land ingetrokken.