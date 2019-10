Amerikaanse troepen weg uit Syrië, maar niet allemaal

De Verenigde Staten overwegen toch nog militairen in Noordoost-Syrië te houden om de olievelden tegen IS te beschermen. Minister van Defensie Esper zei tijdens een bezoek aan Afghanistan dat nog niet alle Amerikanen weg zijn uit Noord-Syrië en dat sommigen zijn achtergebleven om samen met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) de olievelden te bewaken.

Hij voegde eraan toe dat het ministerie van Defensie verschillende opties bestudeert. Een daarvan is om een beperkt aantal troepen blijvend te handhaven in Noordoost-Syrië.

Naar Irak

Esper maakte zijn opmerkingen nadat vanochtend honderden Amerikaanse militairen de Syrisch-Iraakse grens waren gepasseerd. Een cameraman van persbureau Reuters zag meer dan honderd voertuigen vanuit de noordoostelijke hoek van Syrië de Iraaks-Koerdische provincie Dohuk binnenrijden.

President Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij de Amerikaanse troepen thuisbrengt uit "de eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten", maar Esper zei zaterdag al dat ze in Noordwest-Irak doorgaan met de strijd tegen IS. Tegenover verslaggevers sloot Esper gisteren niet uit dat ze ook zullen worden ingezet voor anti-terreurmissies vanuit Irak in Syrië.

'Uiteindelijk wel naar huis'

Na Espers opmerkingen van zaterdag en gisteren zei Trumps stafchef Mick Mulvaney voor Fox News op de vraag of de troepen echt wel thuiskomen: "Nou, uiteindelijk wel". Hij voegde eraan toe dat de snelste manier om ze in veiligheid te brengen is om ze naar Irak te laten gaan.

Trump besloot de circa duizend Amerikaanse militairen in Noord-Syrië terug te trekken nadat de Turkse president Erdogan hem telefonisch had laten weten dat zijn leger de regio zou binnentrekken om de volgens hem terroristische Koerdische YPG-milities te verjagen en "een veilige zone" te creëren voor "de terugkeer" van Syrische vluchtelingen.

Staakt-het-vuren

Het Turkse offensief begon op 9 oktober. Het Turkse leger leek aanvankelijk oppermachtig, maar de Syrische Democratische Strijdkrachten, waarvan de YPG deel uitmaken, sloten vervolgens een deal met het regime van president Assad. Ze lieten het Syrische leger en hun Russische bondgenoten de regio binnentrekken.

Donderdag staakte Erdogan op Amerikaans aandringen het offensief voor vijf dagen. In die tijd zouden de Koerdische YPG-milities het grensgebied moeten verlaten. Sinds donderdag is de strijd geluwd, maar zijn er wel sporadisch gevechten. Volgens Turkije hebben YPG-millities het bestand dertig maal geschonden en heeft Turkije die aanvallen vergolden.

Turkse dreigementen

De YPG was overigens geen partij bij het bestand. Onduidelijk is in hoeverre de YPG-strijders zich terugtrekken. Ze zouden morgen weg moeten zijn uit het grensgebied. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusloglu, zei vandaag dat het Turkse offensief wordt hervat "als ze niet vertrekken".

President Erdogan heeft morgen een ontmoeting met president Poetin in Sochi, aan de Zwarte Zee. Hij zei vandaag dat hij de kwestie met Poetin zal bespreken en dat hij daarna "de nodige maatregelen" zal nemen. Hij legde niet uit wat hij daarmee bedoelde, l