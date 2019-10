Verrassing: Tesla maakt opeens winst, aandeel schiet omhoog

Het was gisteravond een grote verrassing voor beleggers en analisten. Na in de eerste helft van dit jaar maar liefst 1,1 miljard dollar verlies te hebben geleden, boekte Tesla afgelopen kwartaal opeens een winst van 143 miljoen dollar.

En winst maken, dat is de maker van elektrische auto's nog niet zo vaak gelukt. Beleggers in Tesla leven al jaren tussen hoop en vrees: de hoop dat het bedrijf dé grote wereldleider wordt op het gebied van elektrische auto's en de vrees dat Tesla veel verlies lijdt en dus een keer failliet zal gaan.

Beleggers reageerden meteen op de goede cijfers, in de nabeurse handel schoot het aandeel Tesla zo'n 20 procent omhoog. "Hier valt je mond van open", zegt analist Daniel Ives van Wedbush Securities. "Wall Street wilde winstgevendheid en Tesla heeft dat prima voor elkaar gekregen."

Best verkochte automodel

Tesla bezorgde een recordaantal van 97.000 auto's in de afgelopen drie maanden. Bij het overgrote deel daarvan, 80.000, ging het om de nieuwe middenklasser Model 3. Ook in Nederland is die populair, in september was het zelfs het best verkochte automodel.

Topman Elon Musk zei bij de presentatie van de cijfers dat het bedrijf dit jaar minstens 360.000 auto's wil verkopen. Ter vergelijking: Dat is nog altijd veel minder dan traditionele autobouwers. Zo verkocht de Volkswagen Group vorig jaar meer dan 10 miljoen auto's.

De winstgevendheid heeft het bedrijf deels te danken aan een reorganisatie. Musk heeft de afgelopen tijd banen geschrapt en andere maatregelen genomen om de kosten omlaag te krijgen.

5,5 miljard aan verliezen

Sinds zijn bedrijf een beursnotering kreeg in 2010 heeft het nog nooit een jaarwinst gemaakt. En alles bij elkaar leed Tesla in die jaren 5,5 miljard dollar verlies.

En de vraag blijft, ook na dit kwartaal met winst, hoe het Tesla verder zal vergaan. Want het is dan wel een voorloper op het gebied van elektrische auto's, maar andere fabrikanten brengen nu ook steeds meer elektrische modellen op de markt. "De toptijd voor Tesla is al voorbij", zegt analist David Kudla van Mainstay Capital. "Het bedrijf heeft zijn beste dagen al gehad."