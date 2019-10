Dictator Franco wordt met precisie van een militaire operatie herbegraven

Met het boren van vier gaten in de granieten grafplaat start om half elf deze ochtend de operatie. Veel hangt af van de staat van beide kisten - een van hout, een van zink - waarin de dictator werd begraven. "Voor beide kisten hebben we vervanging. In het gunstigste geval is het in een uur al klaar."

Nog onduidelijk is ook hoeveel demonstranten op de herbegrafenis afkomen. Twee demonstraties van aanhangers van Franco in Mingorrubio zijn wegens mogelijke ordeproblemen verboden.

Bedreigingen zijn er inmiddels ook bij het marmerbedrijf dat de steen boven de dictator op last van de regering licht. De naam van het bedrijf lijkt ongelukkig gekozen. 'Hermanos Verdugo', letterlijk 'Gebroeders Beul'.