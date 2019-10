Arabische Israëliërs protesteren tegen golf van geweld

Volgens de politicus van de Arabische Gemeenschappelijke Lijst is het probleem tekenend voor de discriminatie van zijn achterban. "Dit probleem bestaat niet in de Joodse gemeenschap, daar heeft de politie de situatie onder controle. De regering moet ook hier het geweld beteugelen. Zo niet, dan zullen we blijven demonstreren."

Minister van Veiligheid Erdan zei aanvankelijk dat het geweld te wijten was aan de "zeer, zeer gewelddadige" Arabische cultuur. Maar na kritiek op die opmerking kwam de minister op zijn woorden terug. "De hoofdverantwoordelijkheid voor de strijd tegen criminaliteit en geweld in de Arabische samenleving ligt bij de overheid en politie", zei hij.

In reactie op het geweld zegt de politie de patrouilles in Arabische wijken op te voeren. Volgens een woordvoerder hebben agenten dit jaar al 3800 illegale wapens en explosieven in beslag genomen in de Arabische gemeenschap en meer dan 3000 mensen gearresteerd vanwege verboden wapenbezit.