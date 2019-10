Trekkers en andere 'zware voertuigen' voortaan verboden op Malieveld

Trekkers en andere zware voertuigen zijn niet meer in groten getale welkom op het Malieveld in Den Haag. Het risico is volgens de gemeente te hoog dat het dak van de parkeergarage onder het terrein beschadigd raakt, of dat er zelfs ongelukken gebeuren.

De gemeente kondigt het tractorverbod af naar aanleiding van het boerenprotest op 1 oktober. Toen stonden er naar schatting 400 trekkers op het Malieveld. Uit onderzoek blijkt nu dat het dak van de parkeergarage daar eigenlijk helemaal niet tegen bestand is.

Op 16 oktober protesteerden de boeren weer in onder meer Den Haag en ook toen stonden er veel trekkers op het bekende protest- en evenementenveld. Beide keren werd de grasmat flink beschadigd.