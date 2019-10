Lion Air-crash mede door technische problemen en ontwerpfouten Boeing

Mechanische problemen en fouten in het ontwerp hebben bijgedragen aan de crash van een Boeing 737 MAX 8 van vliegmaatschappij Lion Air in oktober vorig jaar. Die conclusies hebben Indonesische onderzoekers gedeeld met de nabestaanden van de 189 slachtoffers van de vliegramp. De bevindingen van het onderzoek worden later deze week gepresenteerd.

De vlucht van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka stortte vorig jaar neer in zee. Daarbij kwamen alle inzittenden om het leven.

Technische en menselijke fouten

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat het nieuwe MCAS-systeem kwetsbaar was omdat het zich maar op één sensor baseerde. De sensor stond verkeerd ingesteld na een eerdere reparatie. Andere technische aspecten van het vliegtuig waren ook niet in orde.

Verder ontbraken er handleidingen over de systemen aan boord, bijvoorbeeld over het systeem dat piloten waarschuwt als het vliegtuig hoogte verliest. Volgens de onderzoekers schoot de communicatie tussen de bemanning onderling tekort. Daarnaast droeg de handmatige besturing van het toestel door de piloten bij aan de crash.

Woordvoerders van Boeing en van de Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek. "Aangezien het rapport officieel nog niet is vrijgegeven door de autoriteiten, is het voorbarig om nu al commentaar te geven op de inhoud", zei een woordvoerder van Boeing tegen persbureau Reuters.

