Primeur: drie Iraanse vrouwen doen live verslag van Ajax-Chelsea

Voor Iraniërs is er vanavond bijzonder commentaar te horen bij het Champions League-duel tussen Ajax en Chelsea: voor het eerst wordt een voetbalwedstrijd live verslagen door vrouwen, zo maakte de Iraanse staatsomroep IRIB bekend.

Zowel verslaggever Najmeh Jafari als de twee experts in de radio-uitzending zijn vrouwen. Tot nu toe was alles rond voetbaluitzendingen in Iran alleen weggelegd voor mannen.

FIFA

Eerder deze maand werden vrouwen voor eerst sinds 1979 ook weer toegelaten bij voetbalwedstrijden. Voetbalbond FIFA verplichtte Iran het eerdere verbod op te heffen.

De eerste wedstrijd waar vrouwen bij mochten zijn, was het WK-kwalificatie-duel tussen Iran en Cambodja. Vierduizend vrouwen zaten op de tribune, strikt gescheiden van de mannen in een ander vak. Het werd 14-0.

Vrouwen bij de wedstrijd vertelden hoe belangrijk deze dag voor ze was: