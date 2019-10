Leger des Heils vreest voor meer daklozen door bezuinigingen gemeenten

Eerder werd al bekend dat het aantal daklozen in tien jaar meer dan verdubbeld is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat het aantal mensen tussen de 18 en 65 dat geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is toegenomen van 17.800 in 2009 naar 39.300 in 2018.

Het CBS verstaat onder daklozen mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of in een auto. Ook mensen die door maatschappelijke organisaties worden opgevangen of tijdelijk ergens onderdak hebben worden meegeteld.