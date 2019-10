'Miljoenenverlies dreigt voor CBR na achterstanden bij rijbewijzen'

De hardnekkige problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben ook gevolgen voor de financiën, meldt de Volkskrant op basis van interne documenten.

De instantie die onder meer rijbewijzen afgeeft, zou dit jaar afstevenen op een verlies van 2,4 miljoen euro. Voor volgend jaar zou een verlies van enkele miljoenen worden verwacht.

Het CBR kampt sinds eind vorig jaar met grote problemen bij het afgeven van gezondheidsverklaringen voor 75-plussers. De wachttijden zijn buitensporig hoog en lopen in sommige gevallen op tot een half jaar.

Ondergrens

De Tweede Kamer wil dat het CBR ruimhartig gaat compenseren aan de vele duizenden mensen die gedupeerd zijn door het lange wachten. Daardoor wordt de financiële positie nijpend, zeggen meerdere bronnen tegen de krant.

Het verlies zou worden verhaald op het eigen vermogen, dat volgens een memo van de directeur bedrijfsvoering daardoor "onder de afgesproken ondergrens van 7,5 miljoen euro komt". Uit een intern bericht van vorige maand blijkt ook dat de ondernemingsraad zich zorgen maakt over de financiële situatie.

Een woordvoerder van het CBR kon in de krant nog niet reageren op de financiële problemen, "omdat we nog in gesprek zijn met het ministerie over de begroting".

Ervaren bestuurders

Vorige maand schreef minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer dat het nog tot medio 2021 kan duren voor de organisatie de wachttijden heeft weggewerkt.

De minister heeft ondertussen twee ervaren bestuurders aangesteld om de problemen bij het CBR aan te pakken. Voormalig ProRail-directeur Pier Eringa en oud-D66-voorman Alexander Pechtold moeten het tij zien te keren.