Politie op zoek naar voortvluchtige Schot om moord op Martin Kok

De politie is op zoek naar een voortvluchtige Schotse crimineel in verband met de moord op misdaadverslaggever en ex-crimineel Martin Kok in december 2016. Het gaat om de 30-jarige Christopher Hughes, die Kok mogelijk in de val heeft gelokt. Kok werd doodgeschoten bij seksclub Boccaccio in Laren, nadat hij eerder die dag in Amsterdam al een poging om hem te liquideren had overleefd.

Ook Nederlands meest gezochte crimineel, Ridouan Taghi, wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op Kok.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht bleek dat de Schot en vier andere leden van zijn bende mogelijk regelmatig in Nederland verblijven. Ze staan internationaal gesignaleerd. Een van de leden woont volgens de politie in Amsterdam.

De mannen worden verdacht van ontvoeringen, martelingen en moorden. Aan het hoofd van de bende zouden twee broers staan, James en Barry Gillespie. De politie omschrijft hen en de bendeleden als "uiterst gevaarlijk"."Ze zijn in de achterstandswijken van Glasgow opgegroeid tot keiharde straatvechters", schrijft de politie.

Christopher Hughes was bij Martin Kok op de avond dat die werd geliquideerd. Behalve van betrokkenheid bij die moord, wordt Hughes verdacht van onder andere drugshandel.