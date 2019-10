Kan de ruime Duitse stikstofnorm ook in Nederland?

Waarom gebruiken we in Nederland niet de ruime Duitse normen voor stikstof? Dat vroegen de boeren en Kamerlid Thierry Baudet vorige week bij de demonstratie in Den Haag. Ook in de Tweede Kamer zijn hierover vragen gesteld. Dan zouden we minder problemen hebben, kunnen boeren investeren en kunnen we weer woningen bouwen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Is dat mogelijk?

Het korte antwoord is 'nee', want Nederland is niet met Duitsland te vergelijken. De ruime Duitse norm is mogelijk omdat het een heel ander land is, met grotere natuurgebieden en minder stikstof-producerende activiteiten daaromheen. Die zijn gemiddeld ook nog eens verder verwijderd van de natuurgebieden. De Duitse natuur is er veel beter aan toe dan in ons land.

Daardoor is de stikstofdepositie in een natuurgebied een minder groot probleem: de 'verdunning' is er groter. In Duitsland is een stikstofvergunning pas nodig als door een nieuwe activiteit meer dan 7 mol stikstof (=100 gram) per hectare per jaar neerslaat in een natuurgebied. Veel meer dus dan de 0,05 mol die in Nederland gold totdat de Raad van State, eind mei, de Nederlandse aanpak verbood.

"Daar komt bij dat er in Duitsland nog nooit iemand naar de rechter is gestapt om de regeling aan te vechten", vult advocaat Paul Bodden, gespecialiseerd in milieu en omgevingsrecht, aan. Als dat wel zou gebeuren is de kans aanzienlijk dat hij moet worden aangepast.

Bloemen en insecten verdwijnen

Aan de basis van alles ligt de zogenoemde Habitatrichtlijn van de Europese Unie. Die vereist dat elk EU-land vanwege de biodiversiteit bedreigde planten en dieren beschermt. Een van de aspecten waarop gelet moet worden is de stikstof die neerslaat in natuurgebieden.

De EU legt zelf geen stikstofnorm op, maar stelt dat een land moet voorkomen dat de kwaliteit van het leefgebied hierdoor 'significant' wordt aangetast. Denk bijvoorbeeld aan wat op de heide gebeurt: er verdwijnen bloemen en insecten en er groeit steeds meer gras.