Turkije en Rusland gaan gezamenlijk patrouilleren in Noordoost-Syrië

Turkije en Rusland gaan gezamenlijke patrouilles uitvoeren in het noordoosten van Syrië, in een zone die tot tien kilometer Syrië in gaat. De Koerdische YPG-militie moet zich de komende zes dagen uit het gebied terugtrekken tot 30 kilometer van de Turkse grens. Dat hebben de Turkse president Erdogan en zijn Russische ambtgenoot afgesproken bij een ontmoeting in de Russische badplaats Sotsji, die is uitgemond in een tienpuntenplan voor Noord-Syrië.

Afgesproken is dat Turkije voorlopig controle houdt over het stukje Noord-Syrië waar in de afgelopen twee weken het Turkse leger binnentrok. Een einddatum hiervoor wordt niet gegeven. Het grensgebied buiten het door Turkije gecontroleerde gebied zal worden bemand door Syrische grenspolitie en Russische militaire politie.

Verder werd duidelijk dat beide landen vinden dat de situatie in Noordoost-Syrië moet blijven zoals die is, met andere woorden dat Turkije er militair aanwezig blijft. Er moet een 'terrorismevrije' zone komen in het grensgebied tussen Syrië en Turkije. Turkije is het gebied binnengevallen om de YPG-strijders te verdrijven, die het als terroristen beschouwt en Rusland lijkt nu dus Turkijes veiligheid te willen garanderen.

In de verklaring wordt ook de tweede doelstelling van president Erdogan genoemd: het verplaatsen van Syrische vluchtelingen naar het grensgebied. Rusland en Turkije zullen samen gaan werken aan de "terugkeer van vluchtelingen op een veilige en vrijwillige manier", zoals het wordt omschreven.

De Koerden moeten zich de komende dagen ook terugtrekken uit de steden Manbij en Tal Rifat. Syrië en de Koerden waren overigens niet vertegenwoordigd op het overleg in Sotsji.