Nederlandse dankklokken in VS klinken niet zo mooi en komen terug voor opknapbeurt

Op dit moment is er een team in de VS om het carillon te ontmantelen. Daarna worden de klokken per boot verscheept naar Nederland. In Asten zal een team ze vervolgens onder handen nemen. Ook maken ze daar drie nieuwe exemplaren om aan de beiaard toe te voegen.

In het najaar van 2020 moet het monument, mét afgestemde klokken, weer opengaan.