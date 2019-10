Hoe in het Midden-Oosten (en daarbuiten) niemand nog om Poetin heen kan

Het lijkt een vat vol tegenstellingen, maar voor Poetin telt alleen het Russische geopolitieke belang. Dat sommige van zijn gesprekspartners het niet zo nauw nemen met democratische vrijheden en mensenrechten interesseert hem hoegenaamd niets. Dat ze onderling elkaars bloed wel kunnen drinken, laat hem koud. Hij wil voor Rusland een centrale rol in het Midden-Oosten en die heeft hij.

En Rusland beperkt zich niet tot het Midden-Oosten. Later deze week is in Sotsji een grote Afrika-conferentie, waarmee Poetin hoopt iets van de achterstand ten opzichte van China op dat continent te kunnen inhalen. In Latijns-Amerika heeft hij voet aan de grond in Venezuela en, in mindere mate, in Cuba. De officiële relatie tussen Moskou en China is lang niet zo hartelijk geweest. India neemt Russische wapens af.

Poetin & Europa

Ook in Europa breidt Poetin zijn invloed stapje voor stapje uit. De banden met EU-kandidaat Servië zijn het best, in het hart van de Balkan ziet een flink deel van de bevolking Rusland als traditionele beschermheer. En nu de EU de deur dichthoudt voor Noord-Macedonië is er een kans dat het land zich tot Moskou wendt.

De Hongaarse president Orban laat zijn oren graag oostwaarts hangen. En zelfs de Franse president Macron, in augustus Poetins gastheer in Parijs, zou het "een strategische fout" vinden als Europa Rusland te ver van zich afduwt. En dan hebben we het nog niet eens over de buurlanden Oekraïne en Georgië, waar Russische troepen gewapenderhand hebben ingegrepen.

Tegenstrijdige belangen

Kortom: bijna iedereen praat dus met Poetin en Poetin praat met iedereen. Dat brengt ook risico's met zich mee, vooral in regio's waar de belangen zo overduidelijk tegenstrijdig zijn. Als de recente Turkse inval in Syrië niet in scène is gezet dan heeft Poetin, die zich sindsdien angstvallig stil heeft gehouden, een serieus probleem.

Dan zal de Russische president moeten kiezen tussen Erdogans eis voor een bufferzone in Noord-Syrië om Koerdische strijdgroepen tegen te houden en de eis van Assad om buitenlandse troepen het land uit te krijgen. En als hij in het gesprek met zijn Turkse collega vandaag geen konijn uit de hoge hoed tovert, dan is wel duidelijk voor wie hij zal kiezen: het Syrië van Assad. Maar dat zal zijn zwaarbevochten positie niet versterken.