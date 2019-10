Lonely Planet tipt Nederland en Aruba als beste bestemmingen

Volgens reisgids Lonely Planet zijn Aruba en Nederland twee van de beste bestemmingen om te bezoeken in 2020. Ieder jaar stellen medewerkers van de gids lijstjes samen met de beste landen, steden, regio's en bestemmingen waar je het meeste waar voor je geld krijgt. In de top-10 van landen staat Aruba op nummer vier en Nederland op nummer zeven.

Het zonnige eiland dat onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden wordt niet alleen geroemd om de palmstranden, maar ook om de plaats Sint Nicolaas waar volgens Lonely Planet een kleurrijke en creatieve opleving aan de gang is. Over Nederland wordt geschreven dat ons land klaar is om feest te vieren in 2020.

Bevrijding

Het is niet alleen 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, we maken ons ook op voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Toeristen die de drukte willen vermijden, wordt aangeraden om naar de Waddeneilanden te gaan.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen is trots op de verkiezing van Nederland in de lijst. Volgens algemeen directeur Jos Vranken is het vooral ook belangrijk dat benadrukt wordt dat er meer bestemmingen zijn dan alleen Amsterdam.

"Het feit dat meerdere plekken aandacht krijgen, is een stap in de goede richting. We zien dan ook graag dat reismerken zoals Lonely Planet meer en meer aandacht schenken aan de soms minder bekende of voor de hand liggende plekken."

Bhutan, Salzburg en Soenda-eilanden

Nummer 1 in de lijst is Bhutan. Het land dat in de Himalaya ligt, is volgens de reisgids CO2-negatief en hanteert een strikt toeristisch beleid van 'hoge waarde, lage impact'. Omdat toeristen een dagelijkse vergoeding moeten betalen om het land te bezoeken, is het er ook niet druk.

Het Oostenrijkse Salzburg is de nummer 1 stedenbestemming. Lonely Planet verwacht dat het honderdjarig bestaan van de stad groots gevierd gaat worden. En als beste regio wordt de Centraal-Aziatische Zijderoute genoemd. Het meeste waar voor je geld krijg je op de Oostelijke Kleine Soenda-eilanden. Het is daar een stuk rustiger en goedkoper dan op andere Indonesische eilanden als Bali en Lombok.