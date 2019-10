Voorzitter oordeelt: ook vandaag stemt Lagerhuis niet over brexit-deal

'Het wordt heel spannend'

Morgen wil Johnson het parlement ook een amendement voorleggen waarin hij parlementariërs vraagt zich te committeren aan een brexit op 31 oktober, zijn vurige wens. Toch is hij er dan nog niet: woensdag en donderdag mogen parlementariërs zich uitspreken over amendementen die de brexit-wetgeving kunnen veranderen.

"Als het allemaal lukt, dan betekent het dat Johnson de datum van 31 oktober kan halen", zei De Wit. "Maar het wordt allemaal erg spannend of hij sowieso een meerderheid zal halen morgen bij de stemming over de brexit-wet. En ook of het Lagerhuis het ermee eens is om dat in heel korte tijd erdoorheen te krijgen. Want dat is zeer ongebruikelijk en het gaat om heel belangrijke wetgeving: breken met de EU na veertig jaar lidmaatschap."