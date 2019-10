Nog drie mensen vast na terrasaanrijding Deventer

Na de aanrijding op een terras in Deventer, zitten nog drie mensen vast. Naast de 37-jarige chauffeur zitten twee mannen van 38 en 42 jaar in de politiecel. Hun rol bij het incident is nog onduidelijk. Het drietal wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling.

De bestuurder reed zondagochtend vroeg in op een terras van een kebabzaak in het uitgaansgebied van Deventer. Vijf mensen raakten gewond, van wie er drie nog in het ziekenhuis liggen.

Aan het incident ging een vechtpartij bij een andere horecagelegenheid vooraf. Die werd door een omstander gefilmd: