Jagers vechten invoering e-screener-gedragstest aan

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging spant een kort geding aan tegen het besluit van minister Grapperhaus om de e-screener in te voeren. Die gedragstest heeft ervoor gezorgd dat in korte tijd bij vijftien jagers de wapenvergunning is ingetrokken.

De e-screener is een computergestuurde test die meetelt bij de beoordeling van aanvragen voor een wapenvergunning. Ook mensen die hun vergunning willen verlengen, moeten de e-screener invullen. Hij werd ingevoerd als gevolg van de aanslag in Alphen aan de Rijn in 2011. De dader had een wapen gekregen op basis van fouten bij de politie bij het verlenen van een vergunning, oordeelde de Hoge Raad onlangs.

Het systeem beoordeelt aan de hand van een aantal vragen of de gemoedstoestand van de aanvrager wel goed is. De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waren in een brief aan minister Grapperhaus onlangs al kritisch op de invoering van de e-screener. Ze twijfelen aan de werking van de test.

Wapens ingenomen

De politie heeft inmiddels de jachtaktes en wapens ingetrokken van vijftien jagers bij wie een negatieve uitslag uit de e-screener kwam. De Nederlandse Jagersvereniging spant een kort geding aan omdat Grapperhaus eerder nog had toegezegd dat een negatieve uitslag zou worden 'gewogen', zegt directeur Laurens Hoedemaker.

"De minister heeft destijds beloofd dat de test een bron van informatie zou zijn, waarna de politie zelf een afweging zou maken of iemand een wapen mag hebben", zegt Hoedemaker. Van dit 'wegen' was in deze vijftien gevallen volgens hem geen sprake.

Hoedemaker roept alle leden die een oproep hebben gekregen om de e-screener in te vullen, dit pas te doen na januari 2020. Dan zit het jachtseizoen erop, en dus lopen jagers dan niet het risico om hun vergunning nog tijdens het huidige seizoen kwijt te raken. Wel moeten ze de e-screener uiterlijk twee weken voor het aflopen van hun huidige vergunning invullen.