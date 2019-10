Vader Ruinerwolds gezin in gevangenisziekenhuis

De vader van het gezin dat jaren met zes kinderen afgezonderd leefde in een boerderij in Ruinerwold verblijft in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Wat Gerrit Jan van D. precies mankeert, wil zowel het OM als de rechtbank niet zeggen. Hij heeft "een bepaalde medische conditie", laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

Voorarrest

Vanmiddag wordt de 67-jarige Van D. in het gevangenisziekenhuis voorgeleid, waarna de rechter zal oordelen of hij langer blijft vastzitten. Van D. wordt verdacht van vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen.

In zaak zit nog een andere man vast: de Oostenrijkse houtbewerker Josef B., die geregeld de boerderij bezocht.

Vorige week dinsdag maakte de politie het nieuws over het gezin wereldkundig, nadat een 25-jarige zoon van de man zondagavond bij een café in het Drentse dorp hulp had gezocht. Kort daarna werden zes mensen ontdekt in een afgelegen boerderij.