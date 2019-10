XS4ALL sleept moederbedrijf KPN voor de rechter

Telecombedrijf KPN moet zich opmaken voor een rechtszaak, aangespannen vanuit eigen gelederen. De ondernemingsraad van XS4ALL stapt namelijk naar de rechter. Daarmee wil het personeel voorkomen dat het merk wordt opgeheven en opgaat in KPN.

KPN nam XS4ALL, de oudste internetprovider van Nederland, in 1998 over. Het moederbedrijf beloofde daarbij het zelfstandige karakter van de provider intact te laten. Toch besloot het begin dit jaar alsnog om het merk op te heffen.

Sindsdien zijn de twee partijen met elkaar in een strijd verwikkeld. Volgens Daan Willems, voorzitter van de ondernemingsraad van XS4ALL, verschillen de twee bedrijven inherent van karakter. XS4ALL komt volgens hem op voor privacy en internetvrijheid, waardes die zouden botsen met KPN.

Kritiek OR

De OR van de onderneming verwijt het moederbedrijf dat het samenvoegingsplan slecht is onderbouwd, en niet strookt met de afspraken die eerder zijn gemaakt over de onafhankelijkheid van XS4ALL binnen het moederbedrijf.

Willems: "ook het feit dat er een mogelijke verkoop had kunnen plaatsvinden waar wij niet van op de hoogte gesteld waren, maakt niet dat ons vertrouwen gegroeid is. Dan blijft er nog maar een mogelijkheid over: een onafhankelijk orgaan de zaak laten toetsen."

De rechter moet zich nu buigen over de vraag of de plannen van KPN om het merk op te heffen en de provider op te laten gaan in het moederbedrijf kunnen doorgaan of niet. Afgelopen vrijdag heeft de OR een verzoekschrift ingediend bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Daarnaast overweegt de OR van XS4ALL om afzonderlijke procedure te starten voor een onderzoek naar mogelijk wanbeleid van KPN tegenover de provider in de afgelopen jaren.

Reactie KPN

KPN laat aan de NOS weten "kennis te hebben genomen" van de stap naar de rechter, en die te betreuren. Verder wil het bedrijf er niets over kwijt. Eerder zei KPN al dat het de kritiek ongegrond vindt, en dat XS4ALL sinds de overname zijn "onderscheidende positie" binnen de groep heeft kunnen behouden.