KPN wijst kritiek op opheffing XS4ALL van de hand

KPN neemt afstand van de felle kritiek van de ondernemingsraad van XS4ALL op het voornemen om de merknaam XS4ALL op te heffen en de internetdiensten onder KPN-vlag voort te zetten. De kritiek houdt onder meer in dat de financi├źle onderbouwing van het plan niet deugt.

De leiding van KPN en XS4ALL zegt in een reactie dat de bezwaren tegen de opheffing ongegrond zijn en niet in het belang van de bedrijven, de klanten en de medewerkers.

KPN nam de oudste internetprovider van Nederland in 1998 over. KPN meldt in een persbericht dat het zich aan de afspraken heeft gehouden die toen zijn gemaakt en is het niet eens met de kritiek dat XS4ALL is verwaarloosd of gemarginaliseerd.

De OR van XS4ALL dreigde vorige week om naar de rechter te stappen als het opheffingsplan niet van tafel gaat.

KPN bezit meer merken; dit zijn de Nederlandse aanbieders op een rij: