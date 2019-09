Plan opheffing XS4ALL op losse schroeven na felle kritiek ondernemingsraad

Het plan van KPN om het merk XS4ALL op te doeken krijgt felle kritiek van de ondernemingsraad van XS4ALL. De raad zegt dat er weinig klopt van de berekeningen achter het plan en dreigt met een gang naar de rechter als het plan niet van tafel gaat.

KPN kondigde begin dit jaar aan te stoppen met de merken Telfort en XS4ALL en voortaan overal het merk KPN te gaan gebruiken. Vooral onder klanten van XS4ALL kwam daar verzet tegen. XS4ALL is de oudste internetprovider van Nederland. Bij de overname door KPN ruim twintig jaar geleden beloofde de koper het zelfstandige karakter van de provider overeind te houden.

Ernstige gebreken

De ondernemingsraad van XS4ALL heeft het plan van KPN de afgelopen maanden laten doorrekenen en komt tot de conclusie dat de voordelen die KPN heeft becijferd niet kloppen. "Er zijn zeer ernstige gebreken gevonden", zegt Daan Willems van de ondernemingsraad. "We wisten al dat het plan slecht is voor klanten en voor medewerkers, maar nu blijkt het ook slecht voor KPN. Er is een reële kans dat het plan financieel gezien negatief voor ze uitpakt."

Voor de werknemers is er volgens de ondernemingsraad veel onzeker. "De plannen van KPN zijn onvolledig, gehaast en rommelig. We hebben enkel een indicatie voor de eerste zes maanden, daarna is het onduidelijk wat er met de medewerkers gaat gebeuren."

Volgens de ondernemingsraad zitten weinig mensen binnen XS4ALL op een samensmelting met KPN te wachten. "Inherent zijn het heel andere bedrijven", zegt Daan Willems. "XS4ALL is gericht op mensen die kwaliteit zoeken, die veel van techniek weten, komt op voor privacy en internetvrijheid. Die kernwaardes botsen met KPN."

Solide plan

De ondernemingsraad wil dat KPN het plan van tafel haalt. Gebeurt dat niet, dan stapt de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer. KPN zei eerder dat de directie van XS4ALL achter het plan staat. "Het is een solide plan dat commercieel, strategisch en financieel de meeste waarde toevoegt."

De ondernemingsraad van XS4ALL startte begin vorige maand een andere procedure tegen KPN. De raad beschuldigt KPN van jarenlang wanbeleid bij de internetprovider.