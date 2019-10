Koerdische strijders vertrekken uit strategisch gelegen stad Noord-Syrië

Koerdische strijders hebben zich in het noorden van Syrië teruggetrokken uit Ras al-Ain. De stad ligt op een kruispunt van wegen in de 30 kilometer diepe grensstrook waaruit Turkije alle Koerdische strijders wil verdrijven. Door het vertrek wordt het voor de Turken en hun bevriende Syrische milities makkelijker om van de rest van de grensstrook een 'veilige zone' te maken.

Volgens een woordvoerder van de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) is de terugtrekking onderdeel van de afspraken over de gevechtspauze, die donderdag door Turkije en de VS werd afgekondigd. De overeenkomst houdt in dat Turkije het offensief tegen de Koerdische milities tijdelijk staakt, als zij zich uit de grensstrook terugtrekken. Beide partijen beschuldigen elkaar van het schenden van het bestand.

Het Turkse ministerie van Defensie bevestigt dat een Koerdisch konvooi van 86 voertuigen uit Ras al-Ain is vertrokken en de plaats Tal Tamer heeft bereikt, die buiten de grensstrook ligt.

Vorige week claimde Turkije al dat het Ras al-Ain had ingenomen. Dat werd toen nog tegengesproken door de SDF. De stad heeft een gemengde etnisch-religieuze samenstelling en werd sinds 2013 door Syrische Koerden bestuurd. Veel van de bewoners zijn vorige week gevlucht.

Europees-Turkse top

De Britse regering zegt dat premier Johnson en de Turkse president Erdogan de situatie in het noorden van Syrië op een top willen bespreken. Daarvoor worden ook de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel uitgenodigd.

Andere thema's die aan de orde komen zijn migratie en de bestrijding van terrorisme. Over een datum of plaats is niets bekendgemaakt.