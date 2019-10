Stikstofcrisis raakt veel meer bedrijven: 'Onze frustratie is enorm'

Het uitblijven van een oplossing voor de stikstofcrisis is niet alleen slecht nieuws voor bouwbedrijven, waar tal van projecten stilliggen en volgens de bouwers 27.000 banen op het spel staan. In het kielzog van de bouw zitten namelijk nog veel meer bedrijven in onzekerheid, de toeleveranciers die afhankelijk zijn van bouwprojecten.

Bij een stikstofmeldpunt van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland meldden zich de afgelopen periode circa 200 bedrijven. Het gaat dan om bouwers, maar ook om bijvoorbeeld ingenieursbureaus, onderaannemers en binnenvaartschippers.

"Begin van het jaar was het zo druk dat we ons afvroegen af hoe we het allemaal voor elkaar moesten krijgen", vertelt Kees Broere, een binnenvaartschipper die zand vervoert. Dat is een belangrijke grondstof voor de bouw. In de zomer is het volgens Broere vervolgens helemaal omgeslagen.

De zorgen over de stikstofcrisis leven veel breder dan alleen bij bouwbedrijven: