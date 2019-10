EU schuift beslissing over uitstel brexit voor zich uit

Waarschijnlijk wordt na dinsdag duidelijk of het Verenigd Koninkrijk de brexit kan uitstellen. Dan stemt het Lagerhuis mogelijk over de brexit-deal van premier Johnson. Die hoopt dan alsnog een meerderheid voor zijn akkoord te krijgen.

De ambassadeurs van de overige 27 EU-landen kwamen vanochtend bij elkaar om de stand van zaken te bespreken, maar die bijeenkomst duurde niet lang. "Hier denken ze vooral: het maakt nogal wat uit of er straks een akkoord ligt. Dan is er niet veel uitstel nodig", zegt correspondent Thomas Spekschoor in Brussel.

"Maar als het wordt weggestemd, heb je juist veel uitstel nodig. Dus nemen ze even rustig de tijd om te bekijken wat er allemaal moet gebeuren en wat er gaat gebeuren in het Verenigd Koninkrijk en dan pas beslissen ze of er daadwerkelijk uitstel moet komen."

Verzoek tot uitstel

Johnson schreef gisteren onder druk van het Lagerhuis een brief aan de Europese Unie met een verzoek tot uitstel. Dat was het gevolg van een amendement dat werd aangenomen. Daarin staat dat voor definitieve goedkeuring van het brexit-akkoord met de EU eerst alle bijkomende wetgeving moet zijn aangenomen.

De premier wil zelf niets van uitstel weten. Hij wil vasthouden aan de brexit-datum van 31 oktober en had gehoopt dat het parlement zich gisteren zou uitspreken voor het nieuwe akkoord. Hij heeft de uitstelbrief niet ondertekend en deed er een brief bij waarin hij uitstel een vergissing noemt. Deze brief ondertekende hij wel.

Intussen probeert Johnson nog steeds steun te krijgen in het parlement en wordt er gesproken met de Noord-Ierse DUP, de partij die tegen de voorgestelde oplossing van de grenskwestie is. Daarin wordt Noord-Ierland anders behandeld dan de overige delen van het Verenigd Koninkrijk. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de Noord-Ieren meer garanties te geven, zei minister Raab van Buitenlandse Zaken.