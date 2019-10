Studenten Eindhoven winnen World Solar Challenge voor gezinsauto's

Het Solar Team van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de World Solar Challenge in Australië gewonnen in de categorie gezinsauto's. Het team wint de prijs voor de vierde keer op rij.

Nederland was dit jaar goed vertegenwoordigd in de World Solar Challenge, met drie teams in de hoofdklasse en een in de zogeheten cruise-klasse.

Het team uit Eindhoven eindigde eerste in het klassement. Ook kreeg hun zonneauto de hoogste beoordelingen van de jury op het gebied van interieur, comfort en design. De Stella Era heeft meerdere snufjes voor de passagiers, zo kun je series kijken, spelletjes spelen en muziek luisteren. Ook kan de auto zelf sturen en detecteren of er obstakels op de weg zijn.

Het team is blij met de overwinning, schrijft Omroep Brabant. "Het was zeker niet vanzelfsprekend dat we voor de vierde keer wereldkampioen zouden worden", zei teamleider Carijn Mulder in haar overwinningsspeech. "Alle uitdagingen hebben het team gedurende de voorbereidingen en de wedstrijd tot het laatste moment scherp gehouden."

Uitgevallen in de hoofdklasse

Twee Nederlandse teams die meereden in de hoofdklasse moesten de race nog voor de finish staken. De auto van het Solar Team uit Twente vloog van de weg door een windvlaag. Daarna was de auto te beschadigd om verder te rijden.

De zonneauto van het team uit Delft vloog in de laatste etappe van de race in brand. Het team liep op dat moment op kop.

Het team uit Groningen wist wel te finishen. De studenten eindigden op de vierde plaats. Het Belgische team van de universiteit van Leuven won de race,