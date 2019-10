Twentse zonneauto door windvlaag uitgeschakeld in World Solar Challenge

Een flinke windvlaag heeft in Australië een einde gemaakt aan de World Solar Challenge van het team van de Universiteit Twente.

Kort na de start van de vierde etappe van de wedstrijd voor auto's op zonne-energie schoot de Nederlandse auto op een kaarsrechte weg plots naar links, waarna deze in de berm terecht kwam, doorschoot en over de kop sloeg.

Daarna bleek de auto te beschadigd om de race over 3000 kilometer door de Australische woestijn voort te zetten. De bestuurder werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en bleek ongedeerd.

Nederlandse zege lonkt alsnog

Na het uitvallen zaten de Twentse studenten gedesillusioneerd naast hun auto. Ze gingen aan de leiding in de Challenger Class; de meest prestigieuze klasse in de tweejaarlijkse wedstrijd.

Ondanks het uitvallen van de Twentse auto is de kans alsnog groot dat de wedstrijd voor de vierde keer op rij wordt gewonnen door een Nederlandse auto. De zonneauto van de TU Delft gaat nu aan de leiding in de wedstrijd. Vandaag is de finish in Adelaide.