Marente de Moor krijgt Jan Wolkers Prijs voor Foon

Marente de Moor krijgt dit jaar de Jan Wolkers Prijs voor haar roman Foon. De prijs voor het beste natuurboek werd uitgereikt door Karina Wolkers, de weduwe van de schrijver, kunstenaar én natuurliefhebber, in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels.

In Foon vertelt De Moor over het biologenechtpaar Nadja en Lev, die afgezonderd wonen in de Russische bossen. Volgens uitgever Querido laat het boek zien "hoe eenzame mensen zich verhouden tot hun geliefden, tot de geschiedenis en tot de dierenwereld waarvan ze deel uitmaken".

"Van alle romans die ik heb geschreven, staat deze mij het dichtst op het hart", zei De Moor na het winnen van de prijs. "Hij is ook het meest persoonlijk, ook al kom ik er zelf misschien niet herkenbaar in voor." Ze haalde inspiratie uit haar eigen tijd in Rusland. Ze woonde in de jaren 90 onder meer in Sint-Petersburg.

5000 euro en een portret

Recensenten waren al lovend over het boek en de jury van de Jan Wolkers Prijs is dat ook. "In haar verhaal vol raadsel en mysterie spat de natuur van de pagina's af, elke bladzijde nodigt uit tot doorlezen, om je tot slot achter te laten in stilte en mijmering", schrijft juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen.

De Moor krijgt 5000 euro en een door illustrator Siegfried Woldhek getekend portret. Vorig jaar won evolutiebioloog Menno Schilthuizen voor zijn boek Darwin in de stad. Het is de eerste keer dat een fictieboek de prijs wint sinds Spinder van Simon van der Geest in 2013 de eerste won.