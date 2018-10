Boek over natuur in de stad krijgt Jan Wolkers Prijs 2018

De Jan Wolkers Prijs 2018, de prijs voor het beste natuurboek, gaat naar Menno Schilthuizen voor zijn boek Darwin in de stad. Hij kreeg de prijs uit handen van Karina Wolkers tijdens de uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1, dat voor de gelegenheid uit het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden kwam.

Schilthuizen is evolutiebioloog. Hij beschrijft in het boek hoe de natuur zich ontwikkelt in de stad en zich aan de stad aanpast. Dieren passen zich zo aan dat zelfs hun dna verandert. Zo hebben stadsmerels dikkere snavels dan bosmerels. "Het is slechts een kwestie van tijd voor we twee soorten merels in de vogelboekjes hebben staan", staat in het boek.

Andere kijk

De jury zegt te hebben gekozen voor "de verrassing waarin wijsheid rijkelijk overgoten met feiten wordt opgediend. Die je leert kijken op een andere manier, die je opnieuw versteld doet staan van het wonder van zogenaamd alledaagse natuur".

Ook prijst de jury de uiterst leesbare schrijfstijl, "door een verteller die wat te zeggen heeft". Schilthuizen krijgt 5000 euro en een portret dat Siegfried Woldhek van hem heeft getekend.

Bij veel zoogdieren evolueert het dna, zei Schilthuizen bij de uitreiking van de prijs. Het verandert in de loop van de tijd, het past zich aan de leefomgeving aan. Ook bij planten gebeurt dat.

De prijs is voor de zesde keer uitgereikt. Er was een grote keuze aan natuurboeken, de jury heeft er 120 bekeken. Dat komt doordat het thema van de boekenweek dit jaar de natuur was.

De prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant.