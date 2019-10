Op Super Saturday voor brexit telt elke stem

In zijn zoektocht naar een meerderheid heeft Johnson flink druk uitgeoefend op de hardliners uit de brexit-vleugel van zijn eigen Conservatieve partij. Die parlementsleden, zo'n dertig in totaal, hebben altijd gezegd zonder deal de EU te willen verlaten. De deal van oud-premier May wezen ze keer op keer af.

Maar nu lijken ze toch geneigd om Johnson te steunen. Zij hebben in hem, als voormalig aanvoerder van de Leave-campagne, meer vertrouwen dan in May, die bij het referendum in 2016 tegen de brexit stemde. Vlak voordat straks het debat in het Lagerhuis begint, zullen de hardliners als groep laten weten hoe ze zullen stemmen.

Hete adem

Als Johnson die brexit-vleugel achter zich heeft, komt het aan op het aantal Labour-parlementariërs dat hij kan overtuigen van zijn deal. Dat blijkt een stuk ingewikkelder te zijn. Er zijn zo'n 19 Labour-fractieleden die enige tijd geleden publiekelijk lieten weten dat ze bereid zijn om een deal te steunen. Maar of ze dat daadwerkelijk doen, weten we niet: slechts een klein deel van hen heeft al gezegd hoe ze zullen stemmen.

De 19 Labour-leden vertegenwoordigen kiesdistricten die vóór de brexit stemden en voelen de hete adem van hun kiezers in de nek: brexit niet regelen kan ze bij de volgende verkiezingen flink worden aangerekend.

Maar tegelijkertijd voeren Labour-prominenten de druk enorm op om hun partijgenoten tegen de deal te laten stemmen. Want als die 19 Labour-leden Johnson steunen, zullen ze hem aan de meerderheid helpen en kan hij er met de winst vandoor gaan. Dat wil de partijleiding koste wat kost voorkomen. Met andere woorden: hoeveel Labour-parlementsleden uiteindelijk voor de deal zullen stemmen, is heel moeilijk te zeggen.

Een paar stemmen

De rest van de oppositie stemt hoe dan ook tegen. Het overgrote deel van de Labour-fractie, de Libdems en de SNP, de Schotse nationalisten, de DUP en ook verschillende onafhankelijken zijn tegen. Dat zijn rond de 300 parlementariërs.

Van ruim 30 parlementsleden staat nog niet vast wat ze zullen doen. Johnson heeft 320 stemmen nodig voor een meerderheid, als alle 639 stemgerechtigde parlementsleden hun stem uitbrengen. Het zal echt op een paar stemmen aankomen.