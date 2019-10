Kamer eist snel openheid over Nederlandse luchtaanval bij Hawija

Een groot deel van de Tweede Kamer eist openheid van minister Bijleveld over de luchtaanval die Nederland heeft uitgevoerd in de Iraakse stad Hawija. Meerdere partijen werken aan een brief waarin ze zeggen dat ze volgende week duidelijkheid willen.

Bij het bombardement in Hawija in 2015 kwamen zeker zeventig mensen om het leven. Vandaag meldden de NOS en NRC dat het ging om een aanval van een Nederlandse F-16.

Minister Bijleveld van Defensie wil niet bevestigen dat Nederland betrokken was bij het incident. "In de coalitie hebben we met elkaar afgesproken dat we de veiligheid van iedereen, maar ook van vliegers, vooropstellen. Hoe vervelend dat ook is."

'Minister heeft probleem'

SP-Kamerlid Karabulut reageert verbouwereerd op het nieuws. Ze vroeg eerder al in de Tweede Kamer of Nederland verantwoordelijk was voor het bloedbad in Hawija. De minister wilde daar toen niet op reageren. "Als het klopt wat ik hier zie, dan heeft de minister wel een probleem", zegt Karabulut. "Ofwel ze heeft informatie achtergehouden. Of ze heeft ons onvolledig geïnformeerd."

"Als internationaal recht wordt geschonden, dan moeten ook wij daar open en eerlijk over zijn, om vervolgens te kijken: wat zijn dan de consequenties. Daar hebben slachtoffers recht op, maar ook wij als Nederlandse bevolking", aldus Karabulut.

Samen met GroenLinks en de PvdA werkt ze aan een brief om namens de vaste Kamercommissie voor Defensie te verzoeken om nog volgende week openheid te geven. Volgens PvdA-Kamerlid Kerstens kan dat ook snel. "Deze informatie is er al. Er hoeft niemand meer voor naar Irak te vliegen." Net als zijn collega's zegt hij geschokt te zijn over de aanval, en verrast dat hij het in de media heeft moeten lezen.