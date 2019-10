De grote stikstofworsteling van de politiek: 'We moeten het nu zorgvuldig doen'

Schouten erkende dat de afgelopen weken te veel onduidelijkheid is ontstaan. De provincies namen na Schoutens brief van 4 oktober veel verdergaande maatregelen dan het kabinet en dat stuitte vooral in de landbouw op groot verzet. Onder druk van hier en daar gewelddadig verlopen boerenprotest trok een aantal provincies de maatregelen weer in.

De minister gaf toe dat ze dingen "beter had moeten doen" en dat haar aanpak met name bij boerengezinnen tot onzekerheid heeft geleid. "Daar steek ik de hand ook in eigen boezem. Juist omdat is gebleken hoe complex het is nemen we nu meer tijd. Het is geen big bang die ik even kan doen. We moeten dit zorgvuldig doen".

Valse beloftes

Maar de oppositie is kritisch. GroenLinks-leider Klaver vroeg zich meerdere malen af hoe deze chaos heeft kunnen ontstaan. Onder meer PvdA, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat de minister en de coalitie moeten erkennen dat het verminderen van stikstofuitstoot alleen kan als de veestapel kleiner wordt. De partijen nemen het CDA en VVD kwalijk dat die de indruk wekken dat dat niet nodig is. Ze spreken over "valse beloftes".

Ook Forum voor Democratie en de PVV vinden dat de waarheid niet verteld wordt, maar dan op een andere manier: die partijen vinden juist dat het stikstofprobleem overdreven wordt. De PVV wil dat het kabinet gaat kijken of alle zogenoemde Natura-2000 gebieden behouden moeten blijven, nu "boeren omvallen en Nederland op slot zit". De stikstofuitspraak van de Raad van State had vooral betrekking op die natuurgebieden.

CDA-Kamerlid Geurts stelde dat hij "gedwongen krimp van boeren niet gaat meemaken". VVD-Kamerlid Harbers, nog maar een paar weken woordvoerder op dit terrein, zei ook tegen het dwingen van boeren te zijn.

Hoezeer de politieke partijen ook van mening verschillen, over één ding zijn ze het wel eens: de problemen spelen veel breder dan alleen in de landbouw. Het kabinet en de provincies gaan opnieuw om de tafel en het is de bedoeling dat we uiterlijk 1 december meer horen over de oplossingen.

PvdA, PvdD, GroenLinks en SP vinden dat de politiek moet erkennen dat inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is. CDA en VVD willen boeren niet dwingen te stoppen. VVD-Kamerlid Harbers legt uit waarom.