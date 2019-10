Meer aandacht nodig bij voetbalstadions voor instortingsgevaar, extreem weer

In het deze week verschenen rapport is bekeken hoe het betaald voetbal toegankelijker, gastvrijer en veiliger kan worden. Daarbij zijn ook de calamiteitenplannen van de clubs onder de loep genomen.

De onderzoekers constateren dat de stadions in Nederland fysiek veilig zijn en dat de calamiteitenorganisatie in het algemeen op orde is. De plannen moeten alleen wel completer worden. Zo is er door de clubs onvoldoende gekeken naar de risico's bij verdrukking, een terroristische aanslag, instortingsgevaar en extreem weer.

Daar moet meer aandacht aan geschonken worden, vindt het auditteam. "Want dit soort calamiteiten roept andere vragen op dan de meer traditionele risico's van openbare ordeverstoringen, die vaak dominant zijn in de veiligheidsorganisatie."