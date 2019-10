Nazi-expositie in trek: 'Dubbel zo veel bezoekers als normaal'

De tentoonstelling Design van het Derde Rijk gaat vanaf 28 oktober ook op maandagen open voor bezoekers. Het Design Museum in Den Bosch probeert zo aan de grote vraag van het publiek te voldoen. Iedere week komen er meer dan vierduizend mensen op de expositie af. Bij vorige tentoonstellingen waren dat er wekelijks gemiddeld tweeduizend.

Sinds de opening begin september is de tentoonstelling iedere dag uitverkocht geweest. "In de eerste week stelden we vierhonderd kaartjes per dag beschikbaar, nu zijn het zevenhonderd", zegt een woordvoerder van het museum. Aanvankelijk verkocht het museum tickets alleen via internet, maar nu ook aan de deur.

Expositie met veel internationale aandacht

Het museum merkt dat de expositie een brede doelgroep trekt. "Er komen veel vaste bezoekers met de Museumkaart. We merken bovendien dat de tentoonstelling meer mannen en jongeren trekt, terwijl dat de groepen zijn die moeilijk te bereiken zijn." De expositie krijgt internationaal veel media-aandacht, in onder andere Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Verslaggever Peer Ulijn ging naar de expositie: