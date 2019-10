Wolf doodt 14 schapen op de Veluwe

In de buurt van Emst op de Veluwe heeft een wolf veertien schapen doodgebeten, blijkt uit dna-onderzoek van de Wageningen Universiteit. Het is de dodelijkste aanval in de provincie Gelderland sinds de terugkeer van de wolf in Nederland.

Welke wolf het gedaan heeft, moet nog worden bepaald, ook op basis van dna. Waarschijnlijk waren het geen welpen.

"De voedselbehoefte van een roedel met jongen is wel erg hoog", zegt onderzoeker Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit tegen Omroep Gelderland. "Dan wordt er weleens afgeweken van het dieet van alleen wild en gaan de ouders voor landbouwdieren, zoals een schaap. Het is nog speculeren, maar daar lijkt het hier wel op."

De jonge wolven gaan zelf pas jagen als ze wegtrekken van de roedel. Dan is de kans groter dat ze voor makkelijk grijpbaar voedsel gaan.

Subsidie voor maatregelen

De wolf die in Emst heeft toegeslagen, deed niet de meest dodelijk aanval in ons land. Dat was in Laag-Zuthem in Overijssel. In juni vorig jaar beet een wolf daar 31 schapen dood. In het Groningse Marum zijn vorig jaar vijftien schapen gedood.

De provincie Gelderland biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee schaapherders preventieve maatregelen kunnen nemen. Dat kunnen hekken zijn met elektrische bedrading, maar ook netten of honden.