Tachtig gewonden bij Catalaans geweld; centrum Barcelona 'no-go-area'

Na een derde avond vol rellen in Barcelona stuurt de Spaanse regering meer politie naar Catalonië. Gisteravond liepen protesten tegen de veroordeling van separatistische leiders opnieuw uit op geweld. Volgens de Spaanse autoriteiten raakten tachtig mensen gewond, onder wie 46 politiemensen. Het centrum van Barcelona was gisteravond een no-go-area voor toeristen.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken heeft de politie in Catalonië versterking nodig om de situatie onder controle te krijgen. Gisteravond vochten in Barcelona duizenden betogers tegen de oproerpolitie. Ze staken barricades en auto's in brand en gooiden brandbommen en andere projectielen naar de politie.

De oproerpolitie hanteerde de wapenstok en reed met hoge snelheid met pantservoertuigen op demonstranten in om ze uiteen te drijven. Dat lukte op sommige plaatsen, waarna de demonstranten op andere plaatsen weer bijeenkwamen.

"Dit moet ophouden"

De protesten in Catalonië braken maandag uit nadat het Spaanse hooggerechtshof negen Catalaanse politici tot jarenlange gevangenisstraffen had veroordeeld. Behalve in Barcelona waren er gisteravond ook in andere steden onlusten. In Taragona liep een demonstrant hersenschade op toen hij door een politiewagen werd aangereden.

De Catalaanse regiopresident Quim Torra heeft het geweld voor het eerst openlijk bekritiseerd. "Dit moet ophouden. Er is geen rechtvaardiging voor het in brand steken van auto's en andere acties van vandalen", zei hij.

Torra, die vorig jaar de naar België gevluchte Puigdemont opvolgde als regiopresident, deed gisteren zelf mee aan een mars in Girona. Hij zei vandaag dat er een nieuwe stemming gehouden moet worden over zelfbeschikking. Het referendum dat de regioregering in 2017 organiseerde, werd door het Spaanse hooggerechtshof ongeldig verklaard.

Geweldsspiraal

De Spaanse premier Sánchez heeft gezegd dat het geweld in Catalonië hem niet zal verleiden tot het aanpakken van separatistische politici, zoals de Spaanse oppositie wil. Hij gaf de schuld aan "georganiseerde groepen van extremisten" en zei dat hij niet zal meegaan in hun spel van "een oplopende geweldsspiraal".